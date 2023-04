Les Escadrilles Air Jeunesse se mettent au drone

Familiarisés à l’aéronautique depuis leur lancement en septembre 2022, les Escadrilles Air Jeunesse (EAJ) se sont formés au drone, ce mercredi. Ces aéronefs sans équipage sont aussi bien utilisés dans le civil que dans le domaine militaire. Pour la plupart des jeunes présents, leur utilisation professionnelle n’était que peu connue. Les pilotes de drone travaillent dans la sécurité, la course, ou encore le cinéma.

L’après-midi s’est clôturé par une démonstration de pilotage de drone de Lionel Cuveiller, pilote de drone et fondateur de Lionailes, depuis le Détachement Air 190 situé sur le site du Groupement aéronautique militaire de Faa’a. « Il nous a montré l’importance de la planification et des autorisations auprès des autorités lorsque l’on veut réaliser un survol. C’est impressionnant, on ne se rend pas compte » , témoigne l’un des équipiers.

(Crédit Photo : Ministère des armées)

(Crédit Photo : Ministère des armées)

(Crédit Photo : Ministère des armées)

À noter que la fin de la session de candidature pour la seconde promotion 2023-24 a été arrêtée au 21 avril 2023.