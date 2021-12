Les enfants du quartier Haapoponi célèbrent Noël

Il est à peine 9 heures : les enfants sont déjà sur la bouée sur la plage et les papas sont aux fourneaux. Au pied du sapin, les cadeaux des bambins. Ce sont principalement des dons. Parmi les donateurs, des touristes suisses, en vacances au fenua, qui ont offert des sucreries. Après quelques glissades, le père Noël arrive à pied pour la distribution des cadeaux.

70 enfants de 4-12 ans ainsi que leurs parents ont été invités à cette première opération de Noël du quartier. “Il y a des personnes qui ont perdu leur travail et qui n’arrivent plus à retrouver goût à la vie. On a organisé cet événement pour faire les sortir les enfants des quartiers pour qu’ils puissent s’amuser” indique Ariinui Pani, organisateur de l’événement Haapoponi Event.

Le quartier de Haapoponi compte 300 habitants. Selon l’association, une cinquantaine de familles vivraient dans une grande précarité. Pour les années à venir, l’association souhaite pérenniser cette fête de Noël grâce aux dons et au soutien de la commune.