Les élèves des écoles, collèges et lycées des îles du Vent ont fait leur rentrée

La rentrée des classes, c’était ce matin ! Les classes de section des grands, celles du primaire et du secondaire ont accueilli leurs premiers élèves, huit semaines après avoir été obligées de fermer à cause de la crise sanitaire.

Lire aussi > Rentrée : les cantines scolaires reprennent du service

Au collège-lycée Pomare 4, les classes sont limitées à 14 élèves. Et sur les 350 attendus, seuls 150 étaient en classe aujourd’hui. Le port du masque est obligatoire : « si l’enfant n’a pas de masque, on lui en donne gracieusement un. Mais tous les enfants et le personnel doivent avoir un masque pour rentrer de l’établissement » explique Rodney Livine, le directeur de l’établissement. « Les collégiens viennent une matinée dans la semaine et les lycéens viennent deux matinées dans la semaine » précise-t-il.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Si la distanciation physique est respectée à l’entrée de l’établissement, dans les classes et même dans la cour de récréation, tout est mis en place afin que le retour à l’école se fasse en toute sérénité. « Par définition, l’école doit être un lieu d’accueil, pour rassurer les enfants. Et c’est vrai que les masques, les gestes, la distanciation… ça peut faire peur à tout le monde car on a l’impression que tout le monde est malade. Donc on essaie de rassurer au maximum d’abord les enfants, et bien-sûr, les parents. Nous faisons en sorte que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions possibles » déclare Thierry Temauri, directeur général de l’enseignement protestant.