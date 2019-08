Les Ã©lÃ¨ves de Maupiti dÃ©couvrent lâ€™internat de Bora Bora

Les parents des futurs internes ont fait le déplacement depuis Maupiti pour la journée de découverte et d’installation à l’internat de Bora Bora. Les bâtiments et les chambres pouvant accueillir jusqu’à quatre élèves ont bien été aménagés. Mobilier, coin nuit et espace détente : tout a été pensé pour accueillir au mieux les adolescents. “Ils ont de nouveaux boxes, de nouveaux matériels… Ils sont plus gâtés cette année. On a acheté des oreillers et des draps pour nos enfants. Et ils ont une salle de séjour avec des tables de ping-pong et une salle informatique” explique Timi Mataihau, représentant de l’Association des parents d’élèves (APE) de Bora Bora.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo: Tahiti Nui Télévision)

Les parents étaient donc ravis. “Ils ont vraiment de la chance. Ils ont un lit, un bureau pour étudier, un placard…” nous dit l’eux.“Là, on est vraiment sûrs que nos enfants seront bien ici. On constate que tout est en ordre à l’internat. Je pense qu’ils s’occuperont bien de nos enfants” ajoute un autre parent d’élève.

(Crédit photo : Tahiti Nui télévision)

Sur le site, deux bâtiments à deux niveaux sont destinés à héberger les internes. Avec une capacité d’accueil totale de 45 personnes, les 18 élèves de Maupiti seront les premiers occupants. “On n’est pas beaucoup, donc ça fait de la place. On est content, on s’attendait à des dortoirs et pas à avoir une chambre” confie une nouvelle interne.

Les élèves prennent petit à petit leurs marques et devront se débrouiller sans leurs parents. Dans l’établissement, l’association des parents d’élèves de Bora Bora assurera le suivi de ces adolescents.