Les élèves de Kanēa en mode game jam

Avec seulement trois jours pour développer un jeu vidéo, chaque seconde compte pour les 35 étudiants de Kanea. Répartis en équipe de cinq, ils doivent réaliser un jeu vidéo sur le thème « Petit mais puissant » .

« On note vraiment sur la créativité. Donc je leur ai dit, petit mais puissant, il faut essayer d’interpréter différemment le thème, glisse Evans Bohl, responsable des études et du développement de l’école. On a par exemple des élèves qui ont pensé à un jeu où tu joues à un virus qui provoque une maladie dans une population. Il y en a d’autres qui se sont dits, on va jouer un tank qui détruit tout sur son passage, sauf qu’il est minuscule et tire des gros projectiles. C’est vraiment libre cours à l’imagination. Il faut essayer de trouver le jeu le plus original possible » .

Arii et son équipe, eux, ont proposé un jeu autour de la noix de coco, protagoniste de leur jeu à l’intrigue simple. « Elle se baladait, elle se fait taper par une personne qui marche, elle est furieuse, et là elle décide de se venger, résume-t-il. Du coup, elle va essayer de monter au plus haut point d’un arbre. Et là, elle va sauter et essayer de viser la personne et de la toucher » .

Du côté de Bruce et de son équipe, on planche sur un jeu mettant en scène une petite-fille pourchassant sa grand-mère. À un peu moins de 24 heures du rendu, chaque détail du projet est peaufiné. « La mamie s’enfuie de sa maison de retraite parce qu’elle déteste les autres mamies, sourit-il. On joue à la petite fille : il faut courir, appeler la mamie pour la rattraper » .

Les jeux seront notés par les professeurs de Kanēa et de l’école Brassart, mais aussi par des studios de développement, comme le géant Ubisoft. Les résultats de la Game Jam seront connus en mars.