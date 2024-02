Les écoles restent ouvertes, pas de cyclone envisagé, mais une dépression tropicale modérée

La dépression tropicale faible poursuit sa route vers le fenua. Elle devrait passer entre les Raromatai et les Australes ouest. Rimatara et Rurutu pourraient être touchées mercredi. La phase de mise en garde a été déclenchée pour l’archipel des Australes. Le haut-commissaire Eric Spitz demande aux habitants de ces iles de rester vigilants.

Météo France exclut une évolution en cyclone cette fois-ci. « On est toujours sur une dépression tropicale faible, souligne Philippe Frayssinet, directeur de Météo France en Polynésie (…) Il est possible qu’elle soit nommée cet après-midi. Elle pourrait nous concerner, mais plus tard que ce que l’on avait prévu. (…) Elle concernerait les iles les plus fortement peuplées, iles Sous-le-Vent et iles du Vent, seulement dans la journée de mercredi. Le scenario le plus probable, c’est qu’elle se forme en temps que dépression tropicale modérée et qu’elle reste dépression tropicale modérée. »

La pré-alerte cyclonique orange est tout de même maintenue pour les îles de Mopelia, Manuae/Scilly et Motu One/Bellingshausen qui seront impactées mardi soir (au lieu de lundi soir) par la dépression.

Si la dépression ne devrait donc pas nous toucher avant la semaine prochaine, Météo France note que le temps devrait se dégrader dès ce dimanche avec des vents forts, de fortes précipitations et une mer agitée dans l’archipel de la Société et l’archipel des Tuamotu.

« On a eu une zone, à l’avant de ce système dépressionnaire, qui va être une zone très perturbée et qui va avoir des conséquences sur les iles de la Société et sur le Nord Ouest des Tuamotu en terme de fortes précipitations surtout, mais aussi en terme de vents forts et de fortes houles. À partir de cette nuit et sur les 48h qui viennent, on a un risque de fortes précipitations. Sur la totalité des iles de la Société, on a un risque de fortes précipitations. »

Rester prudents

Le haut-commissaire invite la population à rester prudente et à « éliminer toutes les sorties qui ne seraient pas absolument indispensables aussi bien sur terre que sur mer ». Les vols et navires pourront continuer leurs activités. « Pour les écoles, le Pays va demander aux responsables d’établissement de ne pas sortir les enfants dans la journée. S’il y avait des activités extra scolaires prévues, elles seront annulées lundi ».

Pour le représentant de l’État, si les nouvelles sont cette fois-ci « plutôt bonnes », il faudra rester vigilants « au moins jusqu’à la mi-avril ». « Toutes les conditions sont réunies pour qu’on est un épisode cyclonique. L’avantage, c’est qu’on a pu mettre tout le monde sous tension. Les tavana ont vérifié que le programme communal de sauvegarde est prêt, le Pays a révisé ses différents réflexes à avoir, l’État, la population. (…) le dernier cyclone qui a touché Tahiti, c’était il y a 40 ans donc les réflexes peuvent être un peu émoussés. Cet épisode aura eu l’avantage de rappeler à chacun ce qu’il faut faire lorsqu’on est confrontés à une dépression ».

Rappel des consignes de sécurité pour Mopelia, Manuae/Scilly et Motu One/Bellingshausen



Il est demandé à la population de se signaler à la mairie de Maupiti dès ce jour.

Par ailleurs, la population de ces îles doit :

 préparer une réserve d’eau, de nourriture et un kit de secours ;

 stocker en un lieu accessible des équipements et outils pour préparer les futures réparations ;

 vérifier l’état des toitures, des portes et des fenêtres ;

 vérifier l’adresse et le numéro de téléphone de votre mairie ;

 ne pas entreprendre de sortie en mer ou près des cours d’eau ;

 se tenir informé en écoutant la radio (prévoir des piles de rechange) ou tout autre média.