Les croisières génèrent plus de 20% des flux touristiques en Polynésie

Le secteur de la croisière en Polynésie a progressé, en termes de nombre d’escales, de 2012 à 2019, de plus de 77%. Durant cette période, la Polynésie s’est attachée à élargir et diversifier l’éventail des opérateurs et de travailler avec chacun des partenaires du tourisme à l’augmentation du nombre d’escales, dans davantage d’îles polynésiennes.

Plus de 85% des escales annuelles concernent des navires de moins de 500 passagers, ce qui résulte d’un choix maîtrisé de la destination. En revanche, il est constaté des concentrations d’escales, sur certaines périodes de l’année, pouvant occasionner ponctuellement des congestions dans certaines îles, qu’il convient de mieux appréhender en amont.

Le comité de pilotage stratégie croisière s’est réuni, lundi après-midi à la Présidence, en présence de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, du ministre de l’Equipement, en charge des ports, René Temeharo, du ministre de la Culture et de l’environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, et des représentants de leurs services respectifs. (Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Nicole Bouteau a souhaité que soit présenté un point sur l’évolution des infrastructures et équipements terrestres et maritimes dans les archipels, dédiés à la croisière, avec les maires présents à cette réunion du comité de pilotage stratégie croisière afin de recueillir leurs opinions, de les adapter et de mieux répondre aux besoins de l’ensemble des usagers de ces infrastructures. Parmi ces aménagements, on note le réaménagement du quai de Tahauku à Hiva Oa, de Taiohae à Nuku Hiva, de la nouvelle escale de Vairao et des projets d’aménagements à Maroe sur l’île de Huahine, à Rangiroa sur le site de Papaputa, situé à Avatoru, dont le Pays s’est récemment porté acquéreur, et à Rotoava, à Fakarava, où des aménagements spécifiques sont également programmés.

La ministre du Tourisme a salué le travail de collaboration mené avec l’ensemble des acteurs publics et privés de la croisière, soulignant combien ce secteur est important pour le développement du tourisme en Polynésie. Elle a rappelé qu’il génère, à lui seul, aujourd’hui, plus de 20% des flux touristiques et près de 25% des recettes pour la destination, réparties dans une dizaine d’îles d’escales régulières.