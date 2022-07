Les contrôles routiers renforcés pendant les vacances scolaires

Le nombre croissant d’infractions au code de la route témoigne d’un relâchement des comportements qui n’est pas tolérable indique le haut-commissariat, qui a appelé à de nombreuses reprises les conducteurs à un comportement responsable et prudent, soulignant la nécessité de redoubler d’attention pour une conduite sûre, sereine et respectueuse des autres sur la route.

La directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, s’est rende vendredi 29 juillet sur des points de contrôles tenus par les forces de l’ordre. (Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Depuis début juillet, des postes de contrôles ont ainsi été mis en place par les brigades de police et par les compagnies de gendarmerie, en coordination avec les mutoi, pour des opérations conjointes permettant un contrôle renforcé de certains secteurs comme à Faa’a, à Arue et dans les îles. La Direction Territoriale de la Police Nationale (DTPN) a également organisé des contrôles d’initiative, notamment à Papeete et Pirae.

Durant tout ce week-end, des contrôles routiers coordonnées et organisés par les forces de Police nationale et municipale et de la gendarmerie seront présentes sur l’ensemble de la Polynésie dans le cadre de la lutte contre les infractions au code de la route.

Pour rappel, depuis le début de l’année 2022, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua dont 11 étaient en deux-roues. La progression des comportements dangereux (alcool/stupéfiants notamment…) est à l’origine de près de 3/4 des accidents mortels.

La directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, rappelle que la sécurité routière reste une préoccupation constante des acteurs de l’État et invite tous les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance.

Smartphone au volant, dépassement par la droite, vitesse excessive, absence du port du casque, rodéos urbains, sont ces gestes d’incivilités quotidiens qui augmentent les risques d’accidents.