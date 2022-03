Les Conseils des élèves en assemblée générale

Cette instance, très importante, matérialise l’initiation des élèves à la démocratie et à son fonctionnement dans le cadre de leur parcours d’éducation à la citoyenneté.

Le Président de l’Assemblée générale, Felix Lenoel, sa Vice-présidente, Rachel Garcia Gongora, et la présidente de la commission Education de l’Assemblée de Polynésie française, Minarii Galenon, étaient présents pour l’occasion.

Les présidents des Conseils des Elèves de chaque établissement du second degré sont réunis en assemblée générale par la ministre en charge de l’éducation au moins une fois par an. Cette assemblée générale a un caractère consultatif, et se déroule en deux temps :

dans une première partie, elle est présidée, par le président élève, ou à défaut le vice-président, et retient les points à traiter avec la ministre en charge de l’éducation ;

dans une deuxième partie, elle dialogue avec la ministre en charge de l’éducation qui en assure la présidence. Outre les points proposés par les délégués élèves, la ministre en charge de l’éducation inscrit à l’ordre du jour toute question à sa convenance.

Crédit Présidence de la Polynésie

Cette réunion a été l’occasion pour les élèves de s’exprimer et de débattre sur un thème défini en amont. En cette période, il est, plus que jamais, essentiel que les élèves contribuent activement à la réflexion menée pour continuer à améliorer le cadre de leur scolarité, et bâtir leur réussite.

La matinée s’est achevée par un cocktail offert à la Présidence à la suite d’une visite des lieux. Les élèves ont ainsi pu rencontrer le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et les ministres.

Le Président a longuement échangé avec les délégués, puis avec les jeunes de Hao qu’il avait rencontré lors de son récent passage sur l’île, accompagné du Haut-commissaire, Dominique Sorain, à l’occasion de l’inauguration du plateau sportif du collège. Ces mêmes jeunes sont venus à Tahiti, présenter leur prestation de chant et de danse, dans le cadre du Heiva Taure’a qui débute ce soir.