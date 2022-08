Les concours de la fonction publique de la Polynésie française 2022 et 2023 sont ouverts

Le programme de recrutement de l’Administration de la Polynésie française poursuit plusieurs objectifs :

Résorber les postes occupés de manière non permanente (postes vacants ou occupés par des agents non titulaires) ;

Répartir les personnels par catégorie plus efficiente, notamment grâce à une augmentation du taux d’encadrement ;

À promouvoir la promotion interne et à favoriser l’océanisation des cadres.

Après échanges avec les différents services du Pays, et considérant la capacité de réalisation du second semestre, il est proposé l’ouverture de 7 concours qui concerne la filière administrative et financière, la filière éducative, la filière socio-éducative et la filière santé.

En parallèle, l’ouverture des concours reportés de la filière socio-éducative et de la filière santé seront proposés à l’ouverture dès le premier semestre 2023. Et en réponse à une forte sollicitation des entités, un concours de recrutement de la filière technique est programmé, celui des ingénieurs.

Un calendrier des travaux liés à l’organisation matérielle des 9 concours programmés est à venir pour une large information auprès des différentes entités et du public.