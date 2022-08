Les collégiens de Punaauia font leur rentrée

Les élèves de 6ème entrent enfin dans la cour des grands ce matin. Si certains sont heureux, d’autres sont plus inquiets à cette idée. Pour passer le cap, le collège leur est réservé pour la journée, en attendant l’entrée des autres niveaux les jours suivants.

Hinaiti Layrle rappelle que le passage au collège est toujours un moment stressant pour les élèves : “Il faut les mettre en confiance, les rassurer. C’est normal d’avoir des petits moments de stress au début, mais il y en a qui sont plus grands et qui stressent aussi donc pas de panique! Il y a beaucoup de monde au collège qui travaille pour les aider à être bien”.

Pour une entrée en douceur, cette première matinée se déroule aux côtés des parents. Si certains avaient le cœur serré, d’autres ont passé le cap plus facilement notamment grâce aux ateliers découvertes proposés par l’établissement.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Les parents ont également pu assister à un repas dans la cantine afin de découvrir les plats qui seront proposés à leur enfant. Un parcours complet afin de découvrir l’établissement. Principale du collège, Sylvie Vedelago travaille dans une démarche coopérative avec les parents : “on ne peut pas construire la coéducation de nos enfants qui nous sont confiés si on ne peut pas bénéficier de la confiance témoignée par les parents. Plus ils sont nombreux, plus la réussite est assurée au final”.

Les élèves de 6ème eux, ont été mis dans le bain dès l’après-midi avec les premières cours de l’année. Les 3èmes feront leur rentrée demain, également avec leurs parents. 960 élèves vont reprendre progressivement le chemin de l’école au collège de Punaauia.