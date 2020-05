Les cinémas de Tahiti en attente de productions américaines

Les salles de cinéma du fenua sont fermées depuis le 18 mars. Ce secteur d’activité représente 40 employés en Polynésie. Malgré la crise, aucun d’entre eux n’a été licencié. « Au début on a utilisé le RES pendant les deux premières périodes, explique Bryan Hickson, directeur Pacific Film. Maintenant on est en train de voir les options qui s’offrent à nous. Actuellement, on n’a pas le dispositif Diese. Donc voilà : on est en train d’étudier les différentes options pour pouvoir faire face à la suite. »

Même si le confinement est terminé, les salles restent fermées. Pour elles, un renouvellement des films est nécessaire avant réouverture : « Nous c’est trois quarts de notre box office qui dépend des Etats-Unis donc ouvrir qu’avec des films français, c’est quelque chose qui est compliqué pour nous : ce ne serait pas rentable ou du moins il faudrait trouver une structure qu’actuellement nous n’avons pas. »

« Actuellement, les dates qu’on a sont pour juillet, annonce Bryan Hickson. Les dates sûres pour le moment sont Tenet et Mulan pour le 22 juillet. Pour le reste, pour le moment, ça reste flou. Les distributeurs sont encore en train de travailler sur leurs plannings et ça dépendra aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. »

Au fenua, plus de 300 000 personnes se rendent au cinéma chaque année.