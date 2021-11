Les “Challenges pour un Fenua Durable 2021” relevés par 7 entreprises

Sur les 11 entreprises inscrites en 2021, 7 entreprises ont relevé les 17 défis environnementaux obligatoires et plus de 15 challenges optionnels proposés par le label :

Bora Bora Holiday’s Lodge

Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

German motors – Activité de vente automobiles et administrative

Salaisons de Tahiti

Sopadep – Activité de vente automobiles et administrative

Sopal

STA/AMI – Activité de vente automobiles et administrative

Lancé en octobre 2018 par la CCISM, en partenariat avec l’Ademe la Diren et le Syndicat Fenua Ma, le label “Challenges pour un fenua durable” s’adresse à toutes les entreprises de tous secteurs d’activité avec pour objectif d’inciter les entreprises du fenua à s’engager dans des actions concrètes de développement durable dans leur fonctionnement au quotidien.

Le principe du label est de proposer aux entreprises accompagnées par les conseillers de la cellule Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) de la CCISM, de relever plusieurs défis environnementaux parmi une liste répartie en 7 thématiques : les déchets, l’eau, l’énergie, les produits et services de développement durable, le transport, mobilité et déplacement, le développement local et sociétal et enfin la sensibilisation au développement durable. L’entreprise peut candidater à 3 niveaux de label : bronze, argent ou or.

Les entreprises qui souhaitent relever les défis du label “Challenges pour un fenua durable” en 2022 peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès de la cellule QHSE de la CCISM par téléphone 40.47.27.72 ou par email à [email protected]