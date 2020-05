Les centres de vacances ont rouvert

Les animateurs proposent des activités ludiques et éducatives adaptés aux mesures barrières. Les espaces sont ainsi aménagés pour respecter la distanciation sociale.

Le centre restera ouvert jusqu’au vendredi 15 mai.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Après un mois et demi de confinement, les enfants ont besoin de bouger, de sortir… Donc c’était important pour nous de mettre en place ce centre pour leur proposer une sortie. Et on n’oublie pas non plus la continuité pédagogique. On essaie quand même de prévoir des activités autour de l’école pour qu’ils puissent faire des révisions tout en s’amusant, et qu’ils soient au maximum prêts pour la rentrée » explique Teraarua Schmidt, la directrice du CEMEA de Muriavai. « Je suis ravie car je me rends compte que les gestes barrières et les consignes sanitaires sont bien respectés. Je fais confiance à ces associations de jeunesse qui ont l’habitude de s’occuper de nos enfants » ajoute la ministre Christelle Lehartel.