Les candidates de Miss T Tahiti passent leur grand oral

C’est la délivrance pour Omaka Gendron au sortir de son grand oral. Durant quinze minutes, elle a dû faire face au jury, composé de huit personnalités.

« Je suis entrée avec beaucoup d’appréhension, mais maintenant que tout est fini, je me sens sereine. Tout s’est merveilleusement bien passé », sourit-elle. « Je me suis présentée à cette élection sans trop d’illusions, mais maintenant que j’y suis, je me donnerai à fond. Je ferai tout pour réussir et viser la plus haute marche du podium », ajoute-t-elle.

Cette épreuve stressante était redoutée par les sept prétendantes. Mais savoir garder son calme pour parvenir à s’exprimer et à être soi-même s’avèrera indispensable le soir de l’élection.

« Une fois qu’on est passé, le stress redescend. Mais, surtout, il y a une bonne entente entre les filles. Et on a la chance d’avoir un jury assez compréhensif », souligne une autre candidate, Leifa Nasser qui « pense avoir fait bonne impression ».

Culture générale et locale, transidentité, les questions des membres du jury étaient variées. « Le but de cet oral, c’est aussi de montrer que les personnes transgenres ont un niveau intellectuel élevé. Pour l’instant ça se passe bien. Il y a un très bon niveau cette année », se félicite Doriana Wong, la Présidente du Comité Miss T Tahiti.

C’est désormais la dernière ligne droite pour les prétendantes au titre. Les répétitions vont se poursuivre pour offrir au public une prestation de qualité le jour J, samedi prochain.

« Le spectacle est digne de Miss Univers. Ça va être génial », annonce d’emblée Omaka Gendron. « Ce sera un show spectaculaire comme on n’en a jamais vu. On compte bien en mettre plein les yeux », renchérit Leifa Nasser.