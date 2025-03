Les agents de la Flottille administrative déposent un préavis de grève

Le document comporte 4 points de revendication. Les syndicats dénoncent un « non-respect des termes du protocole de fin de grève de novembre dernier ». Ils demandent la « mise en place d’un dispositif de départ volontaire à la retraite à l’instar de celui de 2014 », année durant laquelle une réorganisation de ce service de l’Équipement a été lancée.

Les syndicats souhaitent aussi un « abandon de la modification arbitraire des horaires de travail du personnel subalterne ENIM et PNNIM de 39h à 48h et un maintien des horaires actuels de 39h par semaine », mais aussi le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis 2024 sur la base de 39h ».

Enfin, les syndicats demandent le paiement des différentiels de salaire aux marins assurant des fonctions relevant d’une catégorie supérieure et la titularisation de plusieurs agents.

La Flottille administrative du Pays assure des missions d’assistance aux populations et de transport pour les services et établissements publics territoriaux. En avril dernier, le Tahiti Nui avait par exemple pris le relai de la compagnie Saint Xavier Marie Stella dans le ravitaillement de plusieurs iles des Tuamotu. La Flotille permet également de porter secours à d’autres États du Pacifique. En 2020, le navire avait embarqué des dons et du matériel à destination des sinistrés du cyclone Yasa.

Sans accord, la grève débutera le 10 mars à 00h au siège de Motu Uta.