Les actions du Comité de sécurité routière pour prévenir les dangers de la route

Cette réunion fait suite à l’engagement pris par le Conseil territorial de prévention de la délinquance le 25 janvier dernier sur l’importance de poursuivre les actions partagées de sécurité routière sur le territoire.

Le constat relatif à l’accidentologie routière de ce début d’année est malheureusement sans appel. 11 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua depuis le début de l’année. Ces accidents mortels, principalement des conducteurs de deux-roues, résultent notamment de mauvais comportements : vitesse excessive, conduite sous l’emprise d’alcool, absence de casque, en sont les raisons principales.

Face à ce constat, le comité de la sécurité routière a dans un premier temps échangé sur l’évolution du cadre réglementaire relatif aux « nouvelles mobilités » répondant à l’apparition de modes de déplacement sur le territoire, comme les vélos électriques, qui génèrent des comportements particulièrement dangereux et accidentogènes. Il ressort des différents échanges que ce texte revêt un caractère impératif pour doter la Polynésie française d’un dispositif réglementaire adapté à ces nouveaux usages de la route.

Dans un second temps, les membres du comité se sont fixés les objectifs suivants :

– renouveller les campagnes de prévention routière à travers un contenu modernisé,

– renforcer la formation des usagers de la route en matière de prévention des risques,

– poursuivre le renforcement des actions des forces de l’ordre et de la justice pour réprimer les comportements dangereux et irresponsables.

Au-delà de ces actions, des réflexions sont engagées sur la mise en place d’une politique relative à l’aménagement des infrastructures routières.

Dans le cadre d’un plan pluriannuel déployé par le Pays, des outils doivent être mis en place comme la fourrière automobile ou encore l’obligation de contrôles techniques des cyclomoteurs.

Enfin, un projet d’observatoire de la sécurité routière porté par la Direction des transports terrestres a été proposé afin de mener une politique publique de sécurité routière efficace pour l’élever comme une priorité vitale de protection de la population et des usagers de la route. Cet observatoire permettra aux acteurs d’être plus réactifs face à l’évolution de l’accidentologie, mais également d’anticiper la stratégie à déployer en créant une vision globale et partagée qui viendra alimenter un plan pluriannuel de la sécurité routière.