Les 7 Maisons Familiales Rurales réunies pour la Jeunesse

Cette semaine, la Fédération Polynésienne des Maisons Familiales Rurales (FP-MFR), présidée par Linda Matehau, organisait son séminaire à Punaauia : Te ‘avei’a nō ananahi. Ce séminaire s’est étalé sur 3 jours, et a réuni les sept présidents des MFR et leurs équipes respectives, de Papara, de Vairao (filles et garçons), de Taha’a, de Huahine, de Hao, et des Australes.

Ce séminaire visait à rassembler les 7 établissements, répartit dans 4 archipels de la Polynésie française, afin de redéfinir la vision et les objectifs communs des MFR, pour les années à venir.

(Crédit Photo : Présidence de la Polynésie française)

La volonté commune des participants au séminaire est de recentrer toutes les actions menées par la fédération et les MFR, autours d’un élément essentiel : la jeunesse et la formation de cette dernière.