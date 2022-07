Les 280 passagers de Frenchbee toujours bloqués à San Francisco

Les passagers sont arrivés le 22 juillet (21h heure tahitienne) à San Francisco. La deuxième partie du vol, San Francisco – Papeete, est tout simplement annulée, au grand dam de Temehani, passagère sur le vol French Bee : “Les seules informations qu’on a, c’est nous qui devons les récupérer, et il n’y a aucune certitude sur ces informations qu’on nous délivre. On a plus de réserve, plus de nourriture, il y en a qui sont en rupture de médicament parce qu’ils n’en avaient pris que pour le trajet”.

La compagnie indique que “l’avion est immobilisé à SFO pour des raisons techniques. Les 280 passagers ont bien été pris en charge sauf pour ceux qui ne voulaient pas de chambre d’hôtel.” Faux, selon Temehani, qui indique que la majorité des passagers “dort sur le sol, sans couverture et sans coussins. Tout ce qu’on veut, c’est rentrer”.

Les passagers ont créé une page Facebook pour faire état de la situation. Après un 4ème vol reporté et annulé, ils n’étaient toujours pas partis à 16h, heure tahitienne.