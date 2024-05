L’épidémie de grippe « semble commencer à décroître »

Si l’épidémie de grippe A se poursuit avec 51 nouveaux cas rapportés en semaine 21 (du 20 au 26 mai), elle semble cependant « commencer à décroître » indique la veille sanitaire dans son dernier bulletin. 17 patients ont été hospitalisés avec 1 passage en réanimation. 7 des 17 cas hospitalisés ont plus de 60 ans, 1 a moins de 1 an et 2 ont entre 1 et 4 ans.

Depuis le 1er avril, 8 décès liés à la grippe sont à déplorer au fenua.

Pour rappel, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a pris fin le 1er avril. Néanmoins, face à l’augmentation des nouveaux cas de grippe rapportés, la vaccination est prolongée jusqu’à épuisement des stocks des vaccins disponibles. La population la plus à risque (personne de plus de 60 ans, personnes souffrant de pathologies chroniques, femmes enceintes, personnes ayant un IMC>40), peut se rapprocher du dispensaire de sa commune si elle souhaite se faire vacciner. Il est également possible de consulter son médecin traitant.

La dengue circule toujours

Un nouveau cas de dengue a été rapporté en semaine 21, chez un résident de Tahiti. À ce jour, 52 cas de dengue ont été déclarés depuis le 27 novembre 2023. Ils sont domiciliés à Tahiti (29), Moorea (11), Rangiroa (7), Bora Bora (1) et Fakarava (1). De plus, 3 cas sont des visiteurs n’ayant pas de résidence en Polynésie française.

Aucune nouvelle hospitalisation liée à la dengue n’a été rapportée. Le sérotype DENV-1 a été identifié chez un cas autochtone en S13. Ce cas aurait pu se contaminer aux Marquises, à Moorea ou à Tahiti. Tous les autres cas sont DENV-2.

Parmi l’ensemble des cas, 11 cas ont moins de 20 ans. La moyenne d’âge est de 38 ans et la médiane de 37 ans.