L’Epic gérant l’électricité à Moorea-Maiao entre en grève

Après les black-out de ce week-end sur Tahiti, c’est Moorea qui pourrait se retrouver sans électricité, pour des raisons toutefois différentes. En effet, il ne s’agit pas d’un problème technique sur l’île sœur mais d’un mouvement social à l’initiative de la CSIP à l’Epic Te Ito Rau No Moorea, qui y assure la production électrique.

« Suite à une rupture de discussion de la part des représentants du personnel et du syndicat CSIP, un mouvement de grève est effectif depuis ce lundi 27/11/23 à minuit, écrit l’Epic sur sa page facebook, précisant qu’un service public minimum sera assuré.

Le mouvement de grève est « principalement mené par les ex-salariés du concessionnaire sortant (centrale d’exploitation) » , poursuit-il. Plusieurs agents d’EDT avaient en effet choisi de rejoindre l’établissement à sa création. Des salariés qui devaient être repris, selon la CSIP, avec leurs rémunérations et leurs avantages acquis. L’organisation syndicale estime que les protocoles d’accord et accords ont conclus entre novembre 2022 et janvier 2023 pour « transférer le personnel dans de bonnes conditions et leur garantir le maintien de leurs avantages acquis » n’ont pas été respectés.

Enfin, la CSIP pointe le « manque de moyens matériel, financier et de coordination et de prise de décision » de l’établissement et s’interroge sur la capacité de ce dernier à « assurer la gestion de l’exploitation de la production et de la distribution de l’électricité » .