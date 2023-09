Léon Tahurai, un enfant de Bora Bora sacré Meilleur Apprenti de France

« L’obstination est le chemin de la réussite ». A 18 ans seulement, Léon Tahurai, originaire de Bora Bora, est devenu l’un meilleurs apprentis de France. Le jeune homme est arrivé dans l’hexagone il y a une semaine pour se préparer mentalement au concours, mais aussi pour peaufiner sa technique.

« Ça a été un peu dur à cause du voyage et du décalage horaire. Dans l’après-midi, je ne me sentais pas trop en forme. J’étais un peu fatigué. Mais aujourd’hui, j’ai tout donné », explique celui-ci.

Le concours « Un des meilleurs apprentis de France » est un événement unique qui permet de promouvoir le travail manuel, développer l’esprit d’initiative, et aiguiser ses sens. Des qualités indispensables pour aboutir à l’excellence. Joël Pascal, son professeur de cuisine à Bora Bora, l’a accompagné tout au long de ce parcours.

« Il donne de la passion » Joël Pascal, son professeur.

« Je suis fier de dire que Léon a des compétences. Il a un esprit de déduction, d’anticipation. Il a de la dextérité et, petit à petit, il évolue à travers ce magnifique métier. Il donne de la passion. Il a fait un magnifique effort cette semaine. Et après l’effort, le réconfort », sourit l’enseignant.

Le goût ne fait pas tout. Hygiène, gestion du matériel, organisation du poste et maîtrise des techniques. Tous ces critères sont pris en compte par le jury. Cette année, les épreuves imposaient de réaliser deux plats froids : quatre paupiettes de légumes au yaourt végétal et une île flottante.

Durant sa semaine parisienne, le jeune garçon a pu découvrir d’autres univers culinaires, mais il reste attaché aux saveurs polynésiennes. « J’adore les produits locaux comme le lait de coco », dit-il.

Ce concours, qui connait une croissance exceptionnelle depuis sa création en 1985, est l’une des portes d’entrée au Meilleur Ouvrier de France. Le Graal ultime pour tous les apprentis. En attendant, Léon rêve de Los Angeles. Le jeune garçon aimerait travailler aux États-Unis, toujours dans un seul but : progresser et prouver sa valeur.