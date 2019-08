L’environnement, au cœur du spectacle du CLSH à Pirae

Halte à la destruction de la planète : tel est le message délivré par les 110 enfants du centre de loisirs sans hébergement (CLSH) organisé par l’association Jeunesse Tumuhiva. Hier, ils ont présenté leur spectacle de clôture à l’école de Pirae-Taaone.

“On m’a appris le respect… tout ce qu’il faut faire sur la terre en bien, et tout ce qui fait que les gens qui polluent la terre, c’est pas bien du tout. On m’a aussi appris le partage, la gentillesse.. Je pense que ce centre est bien car on apprend beaucoup de choses. J’ai appris qu’il ne fallait pas polluer dans la mer et sur la terre” nous dit Gwendoline, participante au centre. “C’était super, les enfants ont bien aimé, ils voudraient bien revenir la prochaine fois. L’environnement, c’est un bon thème, c’est pour dire à la population de ne plus polluer, et montrer aux enfants que nous aussi, les grands, on peut faire ça” ajoute Marléalanie, animatrice.

Le thème retenu cette année par les organisateurs du centre était : la terre, l’air, l’eau et le feu. Ils ont rassemblé les enfants allant des communes de Hitiaa jusqu’à Paea encadrés par douze animateurs venant de différents horizons. “On a des animateurs venus de Faa’a, de la Mission, et d’autres organismes… Ils sont venus renforcer notre équipe et vivre une expérience avec le CLSH Tumihiva. Et aujourd’hui, nous avons fini notre centre et nous ne sommes plus qu’une seule famille d’animateurs” explique John Teinaore, trésorier de l’association Jeunesse Tumuhiva .

“Ce centre a été ouvert pour tous les enfants de Pirae en priorité. Ensuite, on a accueilli les enfants des communes environnantes pour qu’ils puissent passer de bons moments et connaître leurs voisins (…) Le but principal, c’était qu’ils apprennent à se respecter et à créer des lien sociaux.. “ précise-t-il.

Après un mois d’activités, le centre de vacances de l’association s’est achevé ce vendredi.