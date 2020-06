L’élection de Miss Tahiti 2020 finalement annulée

Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, gardera sa couronne et ses fonctions une année de plus. En effet, selon une information de nos confrères de Radio 1, il n’y aura pas d’élection de reine de beauté en 2020, en raison du Covid-19.

« On devait la repousser fin septembre, mais au vu des dernières annonces du gouvernement, on a trouvé que c’était plus judicieux et plus ‘safe’ de ne pas organiser l’élection de Miss Tahiti cette année car on a un peu peur qu’il y ait une deuxième vague. Donc organiser une élection de Miss Tahiti sans public ou avec moins de public, ce n’est pas comme ça qu’on souhaitait fêter les 60 ans de Miss Tahiti cette année » a indiqué Leiana Faugerat, directrice du comité Miss Tahiti.

Si l’élection de Miss France 2021 qui fêtera les 100 ans du concours, a bien été maintenue en décembre en métropole, afin que Tahiti y soit quand même représentée, Leiana Faugerat serait en discussion avec le comité de Miss France afin de voir si l’une des dauphines de Matahari Bousquet pourrait se présenter. À défaut, Tahiti pourrait ne pas être représentée cette année à l’élection.