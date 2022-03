L’Église protestante ma’ohi célèbre le 5 mars

Les paroisses protestantes du deuxième arrondissement étaient réunies ce samedi à Tehoro pour commémorer l’arrivée de l’Évangile à Tahiti, pour la 225ème année.

Au programme de cette journée festive : décorticage de coco, pétanque, va’a, mais aussi des chants et des danses.

“On a organisé ces 3 jours de manifestations pour que la paix règne dans nos coeurs, dans nos familles. Les restrictions ne sont pas encore toutes levées, mais avec l’aide de Dieu, avec la foi qu’on a, on a espéré que les jeunes soient là et ils sont là. Il faut aller vers les jeunes, ce n’est pas aux jeunes de venirà nous. Il faut les comprendre et vivre avec. Quand on dit “jeunes”, on pense tout de suite aux difficultés etc. On ne parle plus de ces jeunes qui ont réussi, dans les études. Il faut qu’on reste positif et qu’on leur dise qu’ils ont leur place partout et qu’on est là pour les aider” explique Claudino Mahaa, président de l’union chrétienne des jeunes gens du deuxième arrondissement.