Le voyage des Miss régionales à Tahiti se prépare

A l’occasion du salon du tourisme Top Reza à Paris, le comité Miss France a signé la convention de voyage avec Air Tahiti Nui et Tahiti et ses îles pour le séjour des 30 miss qui viendront 12 jours à partir du 17 novembre : elles se rendront à Tahiti et Moorea avec Vaimalama qui est ravie de les accueillir : “De base on rentre à la maison donc je pense que ça va être super bien. D’autant plus que j’ai pu avoir de bonnes adresses pour aller chercher des firi firi à la cannelle ! Ça va être super !” plaisante la vahine.

Côté carrière, Vaimalama envisage toujours de reprendre ses études après l’aventure Miss France mais elle promet également une “surprise” qu’elle devrait révéler prochainement…