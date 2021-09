Le vaccination se poursuit à Tureia, Pukarua et Vahitahi

La population de Tureia est venue vendredi plus nombreux qu’en mai dernier, puisque 44 personnes ont été vaccinées au Janssen et 13 au Pfizer. En comptabilisant les 37 vaccinés en mai dernier, le taux vaccinal des plus de 18 ans sur cette île est désormais de 59%.

Pour l’atoll de Pukarua, 128 habitants avaient été vaccinés lors de la première campagne en juin dernier. Vendredi, les agents de la santé publique ont vacciné 29 personnes au Janssen et 15 au Pfizer. Le taux vaccinal de l’île atteint aujourd’hui les 96%.

Au terme de la mission effectuée sur l’île de Vahitahi en juin dernier avec la frégate militaire “Prairial”, les infirmiers de la subdivision des Tuamotu-Gambier n’avaient vacciné que deux habitants de l’atoll. Ce samedi, le nombre de volontaires à la vaccination covid-19 a été nettement plus important puisque 20 personnes ont été vaccinées au Janssen et 12 au Pfizer. Le taux vaccinal sur cette île est désormais de 65%.