Le Terevau Piti est arrivé à Papeete

Le Terevau Piti, deuxième navire de la société du même nom, a franchi la passe de Papeete, ce mercredi matin, aux alentours de 8 heures, et rejoint son port d’attache après plus d’un mois en mer. Ce ferry complète l’offre du Terevau sur le tronçon Tahiti-Moorea, et va effectuer la liaison entre les Iles du Vent et Sous le Vent lors des vacances scolaires.