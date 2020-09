Le tarif postal pour une lettre de 20 grammes va passer de 80 à 90 Fcfp

« Depuis novembre 2015, aucune révision du tarif de la lettre de moins de 20g n’était intervenue, le tarif ayant été fixé à 80 Fcfp, alors même que sur la période considérée, les charges de transport ont augmenté. Cette situation a impacté le compte de résultat de l’activité postale qui s’avère être déficitaire du fait d’un contexte économique postal polynésien qui connaît des contraintes particulières : géographiques notamment (acheminement et distribution sur une surface équivalent à celle de l’Europe), mais aussi économiques (taille des marchés insuffisante, structure déséquilibrée des flux internationaux, concurrence sur le secteur du colis rapide par des sociétés internationales), avec un coût élevé des acheminements avions et bateaux, et une forte tendance au développement du courrier électronique, avec également des nouveaux modes et moyens de correspondance et d’échange tirés des nouvelles technologies de la communication », explique le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres.

« La convention d’objectifs de performance entre la SAS Fare Rata, l’OPT (Office des postes et télécommunications) et le Pays, prévoit une augmentation des tarifs d’affranchissement de 20 % par an sur la période 2020-2022, applicable à compter du 1er janvier de chaque année. Néanmoins, compte-tenu du contexte de la crise sanitaire du Covid, intervenue depuis le mois de mars 2020, et de ses répercussions sur la santé économique des entreprises polynésiennes, une augmentation modérée de 12,5 % a été proposée pour l’année 2020, soit une hausse de 10 Fcfp par rapport au tarif actuel. Le tarif postal pour une lettre de 20 grammes va ainsi passer de 80 à 90 Fcfp pour cette année, à 110 Fcfp en 2021 et 130 Fcfp pour 2022.«

En métropole, La Poste « procède, une fois par an, à la révision de ses tarifs, qui est justifiée là aussi par une décroissance persistante des volumes de courrier. Ainsi, en France, le tarif de la lettre de moins de 20g est passé à 138,4 Fcfp en janvier 2020 et sera de 152,7 Fcfp au 1er janvier 2021. De même, l’OPT de la Nouvelle Calédonie a modifié le 1er mai 2020 son tarif de la lettre de moins de 20g, qui est passé de 75 Fcfp à 140 Fcfp, et prévoit une augmentation de ce tarif à 180 Fcfp en mai 2021 et à 210 Fcfp en mai 2022, soit une augmentation en deux ans de 50 % », souligne le compte-rendu du conseil des ministres.

