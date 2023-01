Le tableau des activités professionnelles protégées modifié au 1er février

Elle avait fait grincer des dents les patrons, septiques sur l’urgence de son application. Quatre mois après sa mise en place, le bilan sur la loi de la protection de l’emploi local est globalement positif selon la directrice du service de l’emploi, Vanessa Tiaipoi : “Il y a eu bien plus de peur que de mal parce que finalement l’idée c’était de faciliter cette rencontre entre l’offre et la demande. Donc les agents se sont emparés du sujet, et ont mis tout en oeuvre pour essayer d’accompagner les employeurs pour que ça ne vienne pas bloquer, gripper le marché du travail, que ça n’entrave pas non plus l’activité économique du Pays.”

Cette loi a surtout permis de faire une photographie plus précise des secteurs qui embauchent.

Sur les 480 offres d’emplois enregistrés sur la période d’octobre à décembre 2022, c’est sans surprise le secteur du tourisme qui a le plus profité aux Polynésiens, signe d’un bon taux de formation et donc de compétences des demandeurs d’emplois.

Pour 2023, la liste des activités a été affinée et complétée. À titre d’exemple, le secteur bancaire et des assurances font leur entrée. “Nous avons continué à travailler sur l’analyse de cette mise en oeuvre du tableau pour pouvoir, dès le mois de décembre, tirer certaines conclusions de la mise en oeuvre de cette loi de Pays et étudier et réadapter ce nouveau tableau des activités professionnelles 2023.”

Une nouvelle mouture bien accueillie par les patrons, mais qui est loin de suffire. “Le plus important, estime le président du Medef Olivier Kressmann, c’est que ça met en évidence que nous n’avons pas une visibilité sur la situation sur tous les emplois en Polynésie, ce qu’on appelle le stock. Et c’est pour ça que nous militons, et le ministère nous a suivi, pour que sur les déclarations de main d’oeuvre, tous les mois, soit porté le code Rome du métier du salarié. À partir de ce moment là, on aura une visibilité de qui travaille, dans quel domaine d’activité et surtout depuis combien de temps, quelle tranche d’âges, et on pourra travailler sur une gestion prévisionnelle des emplois parce qu’on saura qu’à horizon peut-être 6 ans, nous allons manquer de carreleurs qui seront tous à la retraite, ou d’électriciens qui ne seront plus du tout présents pour pouvoir faire les chantiers. Ça c’est l’essentiel.”

Introduite pour protéger en priorité les personnes justifiant d’un minimum de 3 années de résidence, cette loi offre une certaine souplesse aux chefs d’entreprises. Puisqu’après analyse de la demande, le service de l’emploi peut accorder des attestations de carences permettant l’embauche hors de nos frontières. Sur l’exercice 2022, le service de l’emploi aura octroyé 145 attestations de carence sur les 480 offres d’emplois émises.

Retrouvez la liste des emplois protégés en cliquant ICI