Le syndicat national Force ouvrière Justice reçu par le Président

COMMUNIQUÉ - Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et la ministre du Travail, Virginie Bruant, ont reçu à la Présidence, le secrétaire général national du syndicat national "Force ouvrière Justice", Emmanuel Baudin, et le secrétaire général adjoint de la fédération des fonctionnaires de l’Etat Force ouvrière, accompagnés par le secrétaire général de la CSTP-FO, Patrick Galenon, et le délégué régional FO-Justice de Polynésie, Karl Manutahi.