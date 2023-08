Le surf comme outils de prévention du cancer du sein

Partenaire des associations « Keep a breast & Amazones Pacifique », Vahine Fierro a fait réaliser un moulage de son buste. Comme elle, d’autres femmes engagées pour la cause, telles que Vaimalama Chavez ou Tuhei Adams, contribuent aussi à cette action artistique et de prévention. Pour la surfeuse de Huahine, la Vahine Cup est l’événement idéal pour faire passer le message.

« C’est une compétition féminine. Il y a des filles du plus jeune âge, comme des femmes un peu plus âgées, qui vont pouvoir, à travers nos bustes exposés, apprendre quelque chose. Apprendre des choses sur le corps de la femme, les gestes de prévention. Et ça, dès le plus jeune âge pour qu’elles soient à l’aise d’en parler naturellement et aussi, pour les plus âgées, qui sont, peut-être, renfermées sur le sujet, d’ouvrir les esprits », explique Vahine Fierro.

Application gratuite

« Ces bustes sont un moyen pour nous d’attirer le public, le regard et ainsi de pouvoir transmettre le message de l’autopalpation, d’apprendre les gestes, et de faire de la prévention du cancer du sein auprès du plus grand nombre. On a aussi créé une application qui est gratuite pour apprendre ces gestes d’autopalpation. On peut la pratiquer tous les mois », ajoute Elise Cardone, mouleuse et responsable des bustes.

Ceux-ci seront décorés par cinq artistes locaux durant la compétition qui se déroule de vendredi à dimanche. Ils seront ensuite exposés à l’internationale, dans des galeries ou lors d’évènements, pour soutenir la lutte contre la maladie.