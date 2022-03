Le SMA de Hao prend forme

Le SMA doit assurer des moyens de deux ordres, les aspects humains par le renfort de personnels militaires supplémentaires et les aspects matériels pour loger la nouvelle compagnie de Hao à compter de juin 2022. Cette rencontre fait suite à celle du 13 décembre 2022.

Sur ce dernier point, la commune de Hao et sa mairesse, Yseult Butscher, ont bien voulu affecter au SMA les bâtiments communaux ayant servi à abriter dans le passé l’école maternelle de Hao et qui ne sont plus utilisés depuis. Cette structure qui sera rénovée abritera le centre de formation du SMA.

(crédit photo : Présidence de la PF)

Le SMA de Hao accueillera principalement des jeunes des Tuamotu avec un effectif à terme de 80 jeunes. Outre une formation militaire de 2 mois, les jeunes seront formés aux métiers utiles à la vie dans les Tuamotu, tels que le maraichage, le permis côtier, la mécanique marine, la maintenance des bâtiments ou encore la petite hôtellerie.

A cette occasion, le général Peloux s’est félicité de la bonne collaboration entre le SMA et le ministère de l’éducation qui met également à disposition du personnel.