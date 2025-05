Le SIGFA, un refuge pour les chiens en attente d’adoption

Il recueille et soigne les chiens errants depuis près de 3 ans. Mais le Syndicat intercommunal pour la gestion de la fourrière animale (SIGFA) parvient aussi à trouver une famille pour les trois quarts de ses pensionnaires.

Un taux record pour une telle structure gérée par une équipe de passionnés. Elle prend en charge nos amis à quatre pattes pour faciliter leur adoption.

« Les chiens qui arrivent sont infestés de parasites. Ils ont peur et, parfois, ils sont blessés », explique Candy Herbreteau, chargée de mission au SIGFA, « on doit mettre en place toute une stratégie pour les mettre en confiance ».

« Pour tout ce qui est bobologie, on va le faire nous-mêmes. Mais pour des soins plus importants, on les emmène chez notre vétérinaire », ajoute-t-elle.

Dotée d’une capacité d’accueil de 20 animaux, la fourrière en héberge actuellement 14. Des chiens errants récupérés après un signalement des brigades municipales de Paea et de Punaauia.

À l’occasion de la journée portes ouvertes, Tehere est venue prospecter en famille. « J’ai récemment perdu mon chien. C’était un mâle et ma deuxième chienne se retrouve seule. On voit qu’elle a besoin d’un compagnon. On s’est dit que c’était mieux de venir chercher un chien abandonné, qui a besoin d’une famille », dit-elle.

Et pas facile de faire son choix. « J’ai essayé de voir si j’avais un contact avec certains chiens. Mais, en fait, ils ont tous besoin d’amour. Tu passes de cage en cage et tu as juste envie de les caresser. Aujourd’hui, on ne repart pas avec un chien, mais on prévoit de revenir pour voir lequel s’entendra le mieux avec notre chienne », poursuit la jeune femme.

« Ça me tient vraiment à cœur de venir en aide à ces petits toutous », confie une autre visiteuse, Tehere, « c’est la première fois que je viens dans un refuge (…) C’est rassurant de les savoir en sécurité. Ils sont bien chouchoutés ».

Le prochain rendez-vous avec le grand public est prévu pour le mois d’août, dans le cadre de la Journée mondiale du chien. Mais le SIGFA de la Punaruu reste ouvert aux familles du lundi au vendredi.