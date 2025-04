Le Sefi lance la première enquête sur les besoins en main-d’œuvre en Polynésie française 

L’enquête vise trois objectifs majeurs :

Connaître les projets de recrutement des employeurs polynésiens pour l’année 2026, par archipel et secteur économique ;

Identifier les difficultés rencontrées dans ces recrutements ;

Informer les demandeurs d’emploi, les partenaires sociaux, les services publics, les établissements d’enseignement, et tous les acteurs de l’économie locale sur l’évolution du marché de l’emploi.

Cette enquête répond à un besoin local de données précises et fiables sur les projets de recrutement en Polynésie.

L’enquête BMO 2025 sera conduite de manière expérimentale auprès d’un échantillon d’établissements figurant au répertoire des entreprises de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF), situés dans tous les archipels de la Polynésie française. Elle se différencie de l’enquête Emploi de l’ISPF qui, elle, interroge les ménages.

Le champ de l’enquête portera sur les entreprises d’au moins cinq salariés, relevant de huit grands secteurs économiques : tourisme, numérique, environnement, industries alimentaires, culture, construction, commerce et logistique.

L’échantillon de 1 360 établissements sera tiré aléatoirement à partir d’une base de 2 700 entreprises. Il garantira une représentativité par secteur et par archipel, notamment dans les îles les plus peuplées économiquement : Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea, Nuku Hiva, Hiva Oa, Rangiroa, Mangareva, Manihi, et Rurutu.

L’enquête utilisera la nouvelle nomenclature « FAP 2021 », permettant de regrouper les métiers selon des compétences et gestes professionnels similaires. Cette grille de lecture facilitera l’analyse des besoins en compétences sur le territoire.

Un projet structurant pour l’emploi local

Doté d’un budget de 25 millions F CFP, le projet s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la gestion des données de l’emploi, à travers :

Un entrepôt de données SEFI structuré et accessible ;

La publication de séries de données historiques depuis 2008 ;

Des échanges de données renforcés entre institutions ;