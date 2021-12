Le scrapbooking, une passion encore méconnue au fenua

Pour s’adonner pleinement à sa passion, Cathy a transformé une chambre qui lui sert désormais d’atelier. Son format de prédilection : la carte postale. Naissance, anniversaire, mariage, baptême : elle aborde tous les thèmes de la vie et laisse libre court à son imagination : “j’aime beaucoup travailler sur des cartes postales qui forment des paysages polynésiens. Après, je fais des cartes pour enfants aussi, avec des animaux. Vraiment, j’ai tout”, lance-t-elle le sourire aux lèvres.

Pour s’adonner pleinement à sa passion, Cathy a réaménagé une chambre (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Une fois le thème choisi, avec des emporte-pièces, elle créé des motifs à l’aide d’un appareil bien spécifique. Elle colle et dessine, et le choix des couleurs est important lors de l’assemblage. Il lui faut une heure pour terminer une carte postale : “j’utilise tout : les emballages, les cartons, tout ce qui me passe sous la main. Et j’utilise aussi de jolis papiers pour mixer le joli avec le tout-venant”.

C’est avec cette machine que Cathy découpe ses motifs (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cathy a été bien occupée durant le confinement. Débordante d’inspiration, elle a produit plusieurs collections et le résultat peut en étonner plus d’un. Mais l’approvisionnement des matériaux est devenu difficile avec la conjoncture actuelle : “ça met 4 mois minimum et plutôt 6 mois pour arriver. Alors pour moi qui n’avais pas de patience, là, ça me l’a fait travailler.”

Le résultat peut en surprendre plus d’un (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Cathy ne vend pas ses cartes postales, elle les offre ou les envoie à ses amis.