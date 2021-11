Le Salon des jeunes artisans créateurs revient du 24 au 27 novembre

L’objectif de cet événement est de valoriser l’image de l’artisanat traditionnel auprès de la jeunesse polynésienne et de dynamiser le secteur. Les jeunes artisans créateurs ont été recrutés depuis le mercredi 22 septembre 2021 via les supports digitaux du Service de l’artisanat traditionnel et des structures partenaires. Les 17 créateurs sélectionnés devaient être artisans traditionnels en association ou patentés référencés au service ; être âgés de 18 à 40 ans ; disposer de 5 ans d'expérience maximum et exercer dans l’une des 4 catégories de métiers proposées : tīfaifai / sculpture-gravure / vannerie / bijouterie. Ils ont disposé d’un mois pour réaliser une œuvre à présenter en concours sur le thème « réinventer la tradition ».

Pendant ces 4 jours de salon, les visiteurs pourront découvrir une exposition-vente d’exception valorisée et répartie par univers, participer aux ateliers d’initiation de l’artisanat et assister aux démonstrations artisanales animées tous les jours par les artisans. Sur inscription uniquement, les amateurs d’artisanat pourront se perfectionner en s’inscrivant aux masterclass (allant de 5 000 à 15 000 Fcfp) animées chaque jour par un artisan reconnu dans sa spécialité. Sur inscription uniquement auprès du Service de l’artisanat traditionnel, ces temps de rencontre et de pratique sont limités à 5 participants par atelier et master class et promettent un échange de qualité avec les participants.

Afin d’accompagner les jeunes artisans dans leur parcours professionnel, deux artisans traditionnels accomplis et reconnus dans leur domaine d’activité parraineront l’événement : Vainui Barsinas, gagnante de la précédente édition et experte en tressage, et Daniel Tikare, connu pour la finesse de ses réalisations sur nacre. Ces connaisseurs auront pour mission de conseiller les jeunes artisans et d’apporter leur regard d’experts quant aux œuvres qui seront réalisées dans le cadre des concours de l’événement.

Le jury, composé de cinq membres dont les parrains et les partenaires de l’événement ainsi que le ministre de la Culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse et de l’artisanat, ou son représentant, récompensera le jeune artisan ayant fait preuve d’originalité et de technicité au travers d’une œuvre originale qui allie tradition polynésienne, innovation et modernité. Les notes du jury compteront pour 60% de la note finale. Les œuvres en concours seront également soumises aux votes du public dès le mercredi 24 novembre 2021 via la page Facebook du service de l’artisanat traditionnel (20% de la note) et sur place via des tablettes (20% de la note). Les votes seront clôturés le samedi 27 novembre à midi.

En parallèle, le jeudi 25 et vendredi 26 novembre, un concours par univers thématique sera organisé sur ce même thème. L’objectif est de mettre en compétition les artisans inscrits dans une même catégorie, en les challengeant sur la réalisation d’une pièce traditionnelle ou un objet du quotidien de leur choix à revisiter dans la journée.

Les lauréats sur l’ensemble des concours seront annoncés le samedi après-midi à partir de 15 heures 30, sous contrôle d’huissier. S’agissant des concours inter univers, les vainqueurs recevront une attestation de prix ainsi que des lots offerts par les partenaires de l’événement.

La remise des prix du « Meilleur jeune artisan créateur 2021 » permettra de remettre aux 3 gagnants une attestation de prix, un trophée réalisé par les ateliers Prokop et une dotation financière attribuée comme suit par le Service de l’artisanat traditionnel : - 1er prix : 250 000 Fcfp - 2e prix : 150 000 Fcfp - 3e prix : 100 000 Fcfp

Nouveauté de cette édition, une nocturne sera organisée le vendredi 26 novembre de 18 heures à 20 heures, sur invitation. Les invités auront le privilège d’accéder à une vente privée de créations prestigieuses autour d’un cocktail dinatoire et dans une ambiance musicale, animée par le duo Reva Juventin et Christian Chebret. Un défilé de mode présentant la collection signée Freddy Mou, créée spécialement pour l’occasion, viendra ponctuer la soirée. L’inauguration officielle est prévue le mercredi 24 novembre, à 9 heures, sur le lieu d’exposition, au Hilton Hotel Tahiti ; les horaires d’ouverture au public sont de 9à 18 heures sauf le vendredi jusqu’à 20 heures.