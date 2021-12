Le salon de Noël ouvre le 14 décembre à Mama’o

180 enseignes seront réunies pour un village de Noël de plus de 6000 m2 couvert sous chapiteaux. L’occasion de préparer ses cadeaux. Des commerçants dans les domaines de la téléphonie, multimedia, des jouets, du prêt-à-porter, de la bijouterie, du bien-être ou encore de la literie seront présents.

Nouveauté cette année : l’organisateur DB Tahiti propose aux visiteurs de découvrir des offres exceptionnelles via une application : Grall.

Attention : pour accéder à ce salon, il faudra se munir du pass sanitaire mais aussi porter le masque et respecter la distanciation physique. Des entrées et sorties distinctes seront mises en place. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des visiteurs et un nettoyage régulier de l’espace du salon sera pratiqué.