Le Raid Vittel Tahiti, trois courses au cœur de la Papenoo

Dernière ligne droite pour les inscriptions à la 17e édition du Raid Vittel Tahiti, organisée par L’Association sportive courir en Polynésie (Ascep) le 27 août prochain, dans la vallée de la Papenoo. Qui remportera l’épreuve reine du « trail Elite » de 25 km et 500 mètres de dénivelé ?

Le point culminant de cette épreuve, adressée aux coureurs qui recherchent du challenge et de la difficulté, est le barrage Vainavenave au cœur de l’île. Ce trail est ouvert aux athlètes à partir de 18 ans (au 31 décembre 2023).

Pour ceux qui recherchent de la vitesse et préfèrent les petites distances, un trail de 12km est également au programme. Enfin, ceux qui souhaitent simplement randonner dans la vallée peuvent prendre l’option marche de 8km.

Aux maîtres accompagnés de leur chien, trois épreuves canines sont ouvertes : une course de 5km et deux marches, une de 4km et une de 6km.

Estimation du dénivelé pour le trail 25km (Crédit Photo : Bevco Tahiti)

Les dossards seront remis sur place à partir de 6 heures. Les organisateurs demandent dès lors aux participants « d’arriver suffisamment tôt pour éviter la bousculade de dernière minute ». « Compter au moins 30 minutes de la route de ceinture au PC de course selon l’état de la piste ».

Une barrière horaire (ou « cut off ») est prévue pour des raisons de sécurité, d’organisation et d’intervention. « Les participants du parcours Elite devront avoir franchi le gué du bas de la Maroto au maximum 1h 30 après de départ de la course » précisent les organisateurs.

Pour le parcours Découverte, le cut-off est également fixé à 1h30 au demi-tour, en quittant la piste principale. Ceux qui ne l’auront pas franchi dans les temps, seront déclarés hors course. Le dossard leur sera retiré, et le retour par la piste carrossable sera obligatoire.

Le départ de la course est fixé à 8 heures dans la vallée de la Papenoo au PK6,4 (400 mètres après le pont de fer). Les organisateurs se réservent le droit de modifier l’horaire du départ si nécessaire.



Pour s’inscrire et pour tout type de renseignement, cliquez sur la page de l’événement.