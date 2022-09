Yves Roche est l’auteur compositeur du titre Vaihiria. Il a également fait l’adaptation polynésienne du titre Come with me de Bronislu Kaper (thème du film Mutiny On The Bounty, 1962), connu sous le titre Haere Mai Na rappelle Tahiti infos.

Yves Roche a notamment produit Esther Tefana, Gabilou, les Barefoot boys, ou encore Andy Tupaia.

Il est décédé à l’âge de 93 ans.