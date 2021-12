Le prix de la bouteille de gaz va augmenter de 65 Fcfp

Cette revalorisation représente une augmentation de + 65 Fcfp sur la bouteille de 13 kg qui passe de 2899 Fcfp à 2964 Fcfp.

Malgré les fortes hausses qui ont prévalues sur les marchés à l’international aux dates de chargements, le Conseil des ministres a décidé de maintenir les prix de vente de tous les autres hydrocarbures à leur niveaux actuels pour le mois de janvier 2022, grâce au soutien du fonds de régulation du prix des hydrocarbures.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



– Evolution du réseau satellite domestique dans les Archipels éloignés.

– Utilisation du réseau Vini par Vodafone sur les îles de Raiatea et Huahine.

– Subvention au profit de l’OPH pour la réhabilitation du Centre d’hébergement des étudiants d’Outumaoro

– Modification du code de l’aménagement de la Polynésie française.

– Règlementation du mouillage à Huahine.

– Subvention à l’association de consommateurs Te Tia Ara.

– Subvention en faveur de l’association « Opu Nui ».

– Subvention en faveur de l’association Diadorim..

– Indice des prix à la consommation.

– Prolongation de la durée permettant la résolution sans pénalité des contrats touristiques.

– Avenant 19 au contrat de concession Tahiti Nord.

– Prorogation des dispositifs particuliers pour le suivi des malades de la Covid-19.

– Opérations de dépollution des lagons perlicoles.

– Emprise foncière destinée à accueillir le futur Institut polynésien du cancer et ses annexes.

– Tarif pour la formation des préparateurs de vanille.

– Réglementations des zones de pêche.

– Subvention au profit du Syndicat rhum agricole de Polynésie française.

– Subventions en faveur de la CAPL.

– Subventions d’investissement en faveur d’un club bâtisseur.

– Perspective 2022 des actions de prévention et de promotion de santé.

– Modification de la carte sanitaire – oncologie.

– Subventions aux établissements scolaires.

– Subvention en faveur de l’Association Lire sous le vent.

– Dispositions diverses en matière de ressources humaines au sein de la fonction publique (projet loi du Pays) 16