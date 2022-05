Le Président visite l’imprimerie officielle et salue l’engagement de ses équipes

Édouard Fritch, accompagné de représentants de son cabinet et du secrétariat général du gouvernement, a été accueilli par la directrice de l’imprimerie officielle, madame Tauatea Taaviri, et tous les agents du service.

La directrice a rappelé que l’Imprimerie Officielle existe depuis 1843 et assure tous travaux d’imprimerie pour les besoins du Pays, dont principalement le Journal officiel de la Polynésie française (JOPF) qui représente 85% de son activité, mais produit aussi les recueils de textes réglementaires, les codes, les blocs d’ordonnances, les carnets de santé, les registres d’état-civil.

Elle a ensuite guidé le président Fritch dans tous les services de l’imprimerie : l’accueil du public, la régie, la saisie des textes, le montage du JOPF, la correction, l’impression, la reliure, etc.

Au cours de la visite, le président s’est entretenu avec tous les responsables, des spécificités de leur métier, tandis que la directrice a pu lui présenter les actions remarquables en cours au sein de l’imprimerie, parmi lesquels :

La rénovation des locaux qui datent des années 50, afin d’améliorer l’accueil du public ainsi que les conditions de travail des agents.

La création d’un téléservice, dénommé « ‘Arere » pour la publication d’annonces judiciaires et légales qui s’inscrit pleinement dans la démarche de modernisation de l’administration, de dématérialisation et de simplification souhaitée par le gouvernement.

L’installation d’une presse numérique plus adaptée aux besoins et plus économique que les traditionnelles presses offset.

Édouard Fritch a tenu à remercier et féliciter toutes les équipes de l’imprimerie officielle qui se consacrent avec rigueur, discrétion et dévouement à la publication des actes des autorités selon les normes de qualité exigées et dans les délais prescrits. Il a également salué les réformes entreprises en termes d’innovation et de modernisation des méthodes de travail dans l’intérêt des usagers.