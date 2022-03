Le président reçoit le Conseil des professionnels de l’hôtellerie

Créé en 1987, le CPH qui représente près de 27 établissements hôteliers, a pour principales missions le soutien et la promotion de l’hôtellerie polynésienne qui est le segment touristique le plus important en termes d’emploi. Pendant la crise sanitaire, le CPH a su être présent aux côtés du Pays, notamment pour assurer la diffusion auprès de ses membres d’une veille informative sur les conditions d’activité touristique et accompagner le déploiement des dispositifs de soutien du Pays et de l’État.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Dans la continuité des travaux liés au portefeuille du tourisme, le Président a souhaité recueillir l’avis de ces professionnels sur la situation actuelle de l’hébergement touristique en Polynésie et connaître leurs perspectives sur l’année 2022.

Après de riches échanges, le Président a confirmé son objectif de reconquérir le tourisme international. Il a demandé aux professionnels présents de réfléchir avec le Pays sur deux axes principaux, d’une part, la nécessité de diversifier les marchés émetteurs de la destination et, d’autre part, sur l’intérêt pour notre tourisme de s’inscrire aujourd’hui dans une démarche plus inclusive, qui intègre et bénéficie mieux à la population, et qui soit d’avantage durable en termes de développement.