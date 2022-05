Le président Fritch rencontre le chef du Bureau de la Commission européenne pour le Pacifique

Au cours de cette rencontre, le Président a remercié l’Union européenne pour son soutien au secteur du tourisme à travers le 11ème Fonds européen de développement et ses 3,6 milliards FCFP dédiés et a rappelé que la stratégie de tourisme 2022 – 2027 « Fari’ira’a Manihini » est en cours de finalisation. Il a par ailleurs rappelé la volonté du gouvernement de voir le prochain programme bilatéral Polynésie française – Union européenne 2021 – 2027 soutenir la mise en œuvre de la politique sectorielle de l’eau adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française en juin 2021.

Le chef de bureau de la Commission européenne pour les PTOM a salué les succès obtenus par la Polynésie française dans le tourisme et indiqué être confiant dans la concrétisation du partenariat relatif à la politique de l’eau entre la Polynésie française et l’Union européenne d’ici à la fin de l’année à hauteur de 3,7 milliards F CFP. Il a également mentionné les divers outils européens auxquels sont éligibles la Polynésie française, ce à quoi la Polynésie française a rappelé la nécessité de simplifier l’accession à ces financements. Enfin il a été convenu que les Océans et leur bonne gestion sont une priorité d’intérêt commun. Pour rappel il s’agit de la première visite de M. Helleputte au Fenua qui s’est déplacé dans le cadre du 4ème comité de pilotage du Projet Régional Océanien des Territoires pour la Gestion durable financé par le 11ème FED régional.