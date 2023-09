Le Port Autonome de Papeete lauréat de l’appel à projets « Ports de plaisance d’avenir »

Adossé à l’appel à projets « Bases nautique d’avenir », cet appel à projets a été élaboré dans le cadre du plan « Destination France », et vise à accompagner les ports de plaisance et les bases nautique dans leurs projets de modernisation, de transition écologique et énergétique, d’adaptation climatique.

15 millions de Français qui pratiquent le nautisme et les activités nautiques utilisent tous les ans les 500 ports de plaisance maritimes et le réseau des bases nautiques. C’est la porte d’entrée vers la mer. Ce sont aussi des activités économiques et sociales des territoires littoraux. Cœurs de ville, sites touristiques majeurs, les ports sont un patrimoine constitutif de l’identité des communes qui ne cesse d’évoluer.

Afin de renforcer l’attractivité touristique de notre pays et d’en diversifier l’offre tout au long de l’année, le gouvernement a lancé le plan « Destination France » en 2021. Il comprend un volet, piloté et financé par le Secrétariat d’État chargé de la Mer, intitulé « Ports de plaisance et bases nautiques d’avenir ». Ce dispositif est consacré au verdissement, à la modernisation et l’adaptation à la montée des eaux des ports de plaisance et des bases nautiques. Ce sont aussi des études et travaux visant à économiser les ressources en eau et en énergie, limiter les risques de pollution et moderniser les infrastructures.

Doté d’une enveloppe globale de 30 millions d’euros (environ 360 millions de francs) pour la période 2022-2024, il permet de financer la transformation des ports de plaisance (20 millions, soit environ 240 millions de francs) et des bases nautiques (10 millions, soit 120 millions de francs environ). Sa mise en œuvre a été confiée au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), établissement public au service des territoires. En Polynésie française, le port autonome de Papeete, sur l’île de Tahiti, a pour projet de reconvertir l’ancienne zone de réparation navale en marina.

En 2022, un premier appel à projets a déjà permis de soutenir 10 ports de plaisance et 4 bases nautiques exemplaires, l’appel à projets 2023 vient donc compléter et confirmer le soutien du Secrétariat d’État chargé de la Mer.