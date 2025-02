Le permis de conduire et l’assurance désormais obligatoires pour avoir une carte grise

En 2023, le nombre de conduites sans permis a flambé de 34%, avec 2112 infractions relevées par les autorités cette année-là.

Face au danger que représentent ces usagers de la route, le pays et l’État ont trouvé un nouveau moyen d’endiguer ces infractions.

Désormais, pour obtenir une carte grise auprès de la direction des Transports terrestres, il faut obligatoirement présenter un titre de conduite adapté au véhicule acheté. Il faut également présenter un certificat d’assurance. « On a pu constater avec les remontées du haut-commissariat et des forces de l’ordre que le nombre de conduites sans permis n’a cessé de grimper ces dernières années. C’est intolérable, estime Lucien Pommiez, directeur des Transports terrestre. Il s’agissait donc d’accompagner les forces de l’ordre dans ce travail-là »

Crédit Tahiti Nui télévision

Ces pièces complémentaires sont donc exigées pour l’acquisition d’un véhicule neuf mais aussi pour le transfert d’un véhicule d’occasion de particulier à particulier. Cette mesure s’applique pour les détenteurs du permis de conduire catégorie B ou de la capacité de conduite dans les îles et pour les titulaires du BSR depuis 2000.

Avec ces nouvelles informations enregistrées dans les dossiers de demande de carte grise, la direction des Transports terrestre s’assure que les propriétaires des véhicules sont en règle. Sachant que chaque année, ce service enregistre 15 000 immatriculations neuves et 23 000 transferts de carte grise « Force est de constater qu’il y a des gens qui continuent de rouler sans permis, et c’est un enjeu que tout le monde doit prendre en compte. »

Au bureau de la prévention routière, cette nouvelle procédure est vue d’un bon œil. Elle permet de remettre les choses dans l’ordre. D’abord, on passe le permis, on s’assure et ensuite, on prend le volant. Mais d’autres moyens pour lutter contre les conduites sans permis sont nécessaires, selon le directeur de la Prévention routière, Nino Bonis. « À mon avis, c’est la priorité. Il faut absolument qu’on ai une fourrière pour immobiliser le véhicule, le saisir pour obtenir par la suite via une décision de justice une confiscation« . Face à l’insécurité routière, les contrôles se poursuivent.