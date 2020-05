Le PC social a traité 3 953 appels

Depuis sa création il y a maintenant un mois, la cellule Ei’ Hau a recensé, au 12 mai, 3.953 appels, qui ont donné lieu à des actions spécifiques. Les trois domaines d’intervention les plus sollicités sont l’aide alimentaire, l’aide à la personne et le logement, lesquels représentent respectivement 50%, 25% et 8% des appels réceptionnés.

Compte tenu de la nature des aides les plus demandées, les principales entités amenées à répondre aux besoins de ces personnes sont la DSFE, avec la gestion de plus de 3.322 demandes, suivie de la CPS, avec 256 demandes, du SEFI, avec 187 demandes, et de l’OPH avec 146 demandes.

Ce sont, pour la grande majorité, des adultes âgés de 30 à 35 ans qui contactent les agents de la plateforme avec 647 appels passés, suivis de jeunes adultes de 25 à 30 ans avec 579 appels passés et des adultes de 35 à 40 ans avec 560 appels passés.

Plus de trois-quart des appelants sont des résidents de Tahiti représentant ainsi 77 % des appels comptabilisés. Quant aux résidents des îles, ces derniers sollicitent peu la cellule, avec 9% établis à Moorea-Maiao, 7% aux îles Sous-le-Vent, 5% aux Tuamotu, 1% aux Australes et 1% aux Marquises.

Le régime de solidarité de Polynésie française est le plus sollicité représentant 65% des appels, alors que le régime des salariés et des non salariés ne représentent respectivement que 30% et 4% des appelants.

Avec 532 appels reçus la première semaine, et un pic de 1053 appels la troisième semaine, l’activité de la cellule Ei’ Hau décroit depuis une quinzaine de jours avec 699 appels reçus au 12 mai.

Ces derniers éléments chiffrés mettent en évidence l’effort considérable de la DSFE qui, pour les mêmes périodes en 2018 et 2019 comptabilisait pour l’ensemble des 3 régimes de protection sociale 1100 aides en 2018 et 1126 aides en 2019.

Depuis le début de la crise liée au Covid-19, les aides les plus octroyées sont essentiellement celles à visée alimentaire et d’hygiène avec 264 millions de francs engagés pour le régime de solidarité (RSPF), 40 millions de francs pour le régime des salariés (RGS) et 5 millions de francs pour le régime des non salariés (RNS), soit un total de 309 millions de francs.

Les aides diverses en matière vestimentaire, de logement et d’énergie représentent quant à elles 87 millions de francs pour le RSPF, 5 millions pour le RGS et 1 million pour le RNS, soit un total de 93 millions de francs.

Au total, ce sont donc 402 millions de francs qui ont été engagés pour l’ensemble des 3 régimes de protection sociale depuis le début de la crise afin de soutenir et d’accompagner les familles en difficulté.