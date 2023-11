Le Pays veut redonner au noni sa place sur le marché international

Fumiyuki Isam a consacré la première partie de sa carrière à la recherche sur le noni dans des laboratoires hawaiiens. Il a publié de nombreux articles sur le noni. Spécialiste des médecines traditionnelles, il a également étudié l’utilisation du noni en Polynésie dans le cercle familial. Devenu commercial depuis plus de 20 ans, il souhaite aujourd’hui commercialiser plus de jus de noni, la version liquide permettant de concentrer le plus de bienfaits. Il organisera plusieurs séjours en Polynésie de délégations de « partenaires de marque » afin de promouvoir ce produit issu de nos îles, annonce la présidence dans un communiqué.

L’usine de transformation du fruit en purée, située à Mataiea, possède les capacités techniques pour multiplier sa production par 20. L’usine se fournit actuellement auprès d’agriculteurs de Raiatea, Tahaa, Huahine, Marquises, Rimatara et Rurutu. La purée est ensuite envoyée dans le monde pour être transformée. La production agricole pourrait ainsi être multipliée pour non seulement atteindre et même dépasser les meilleures années de production. Fumiyuki Isami a également rencontré le ministre de l’Agriculture Taivini Teai à ce sujet.

Le Président du Pays a assuré de son soutien et celui de son gouvernement afin de redonner au noni sa place d’antan sur le marché international. Consommateur quotidien de noni depuis son enfance, il connaît l’importance de ce produit au sein des familles du fenua. La réouverture de la ligne aérienne de la compagnie Air Tahiti Nui vers le Japon facilitera cette promotion au Japon, et l’export renouvelé dans un futur souhaité proche.