Le Pays veut créer un vaste espace de loisirs à la Baie Phaéton

Il est prévu que le site d’un peu plus de 61 000 mètres carrés, situé sur la commune d’Afaahiti, accueille des « équipements publics tels que des jeux pour enfants et adolescents, un amphithéâtre, un marché agricole, mais aussi des infrastructures pour les activités nautiques et sportives », selon le communiqué du Conseil des ministres. Le gouvernement précise qu’une « attention particulière sera portée au volet environnement afin de respecter les espèces présentes sur site ».

Cette opération, dont le coût est estimé à 220 millions de Fcfp, a pour objectif « de créer un espace public attractif, diversifié et de qualité pour l’ensemble des habitants de la presqu’île ». « Le délai de réalisation est estimé à 30 mois, comprenant les phases de consultation, d’études et de travaux », conclut le communiqué.