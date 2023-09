Le Pays va lancer un appel à projets pour une solution de covoiturage

À l’occasion de la remise des prix de la semaine européenne de la mobilité, le ministre en charge des Transports Jordy Chan, a annoncé le lancement de l’appel à projets pour une plateforme de covoiturage.

Le ministre a souligné l’importance de développer des solutions alternatives. Pour Jordy Chan, la diminution du nombre de véhicules sur la route est une priorité, dans l’objectif de fluidifier le trafic, d’améliorer la qualité de vie des usagers et de réduire les émissions de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique.

L’appel à projets a pour but de développer une solution viable et fonctionnelle de covoiturage. S’il existe déjà des initiatives, cette solution « doit être développée et cadrée pour être efficace et pérenne, et pour qu’elle corresponde aux besoins locaux, notamment sur les trajets courts et quotidiens » indique un communiqué de la présidence.

Le projet devra répondre à des questions simples : comment faire du covoiturage un réflexe ? Comment en faire une solution avantageuse pour les individus et la collectivité ? Comment atteindre l’objectif de mettre plus de personnes dans une voiture et donc réduire sensiblement le nombre de véhicules sur la route ?

L’appel à projets sera lancé par la DTT courant octobre 2023. L’application devra être opérationnelle pour mai ou juin 2024.